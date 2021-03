Koronasmittet utlending passerte stengt grenseovergang

Duoen har tidligere forsøkt å krysse grensen flere steder, men har blitt avvist siden de ikke har gyldig adgang og dokumenter for innreise.

Første gang mennene i 30-årene forsøkte seg, var på en annen grenseovergang lørdag. Da fikk begge påvist korona. Denne gangen testet kun én positivt, skriver Østlendingen.

– Fordi bilen de kjørte var kjent fra før, stilte vi forberedt. Da vi stanset bilen, visste vi at det var covid-19-sykdom i bilen, sier operasjonsleder Sissel Svarstad til avisen.

Hendelsen fant sted på Drevsjø i Engerdal natt til fredag. Mennene ble fraktet til arresten på Hamar. De er opprinnelig fra Romania, men det er uklart om de fortsatt er rumenske statsborgere.

– Etter hvert vil påtalemyndigheten og Politiets utlendingsenhet se på hvilket land de faktisk hører hjemme i og avgjøre hva som vil skje videre med dem. Enn så lenge «holder de hus» her hos oss, opplyser operasjonslederen.

Norge stengte i praksis grensene 29. januar, men med visse unntak. Kun utvalgte grenseoverganger er åpne.– De to har forsøkt å ta seg over flere steder, men blitt avvist da de ikke har gyldig adgang og dokumenter for innreise, skriver Innlandet politidistrikt på Twitter.