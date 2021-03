MDG-lederen usikker på Støre

Saken er oppdatert

I en forhåndsinnspilt åpningstale til MDGs digitale landsmøte torsdag trakk Bastholm fram Vedums stunt i vinter der han parkerte dieselbilen sin på Tøyen i Oslo og erklærte at Sp sier nei til soner i byene der det blir forbudt å kjøre med bensin- eller dieselbil.

– Det er altså ikke MDG han plager med å være så barnslig, sa Bastholm i talen.

Ifølge henne er rollene liksom byttet om i klimadebatten.

– De voksne oppfører seg som barn, og ungene er blitt de voksne.

Usikker på Støre

I talen advarte Bastholm også mot å bygge opp for store forventninger til et regjeringsskifte.

– Vi i De Grønne har sagt at vi ønsker regjeringsskifte. Vi har sagt at vi vil gå til Arbeiderpartiet og SV først for å se om vi kan få gjennomslag med dem for vår politikk. Men la oss være ærlige: Vi har ingen garanti overhodet for at Arbeiderpartiet og SV kommer til å levere bedre på klima og natur enn Høyre og Venstre, sa hun.

– Da Ap, Sp og SV satt i regjering sist, leverte de elendig klimapolitikk: Ola Borten Moe åpnet det sårbare Barentshavet på vidt gap for oljeleting. Utslippene gikk ikke ned. Men oljeinvesteringene – de gikk opp, fortsatte hun.

Håper på 7 prosent

Det eneste MDG kan gjøre, fastslo Bastholm, er å stå på for å bli så stort at Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre ikke kommer utenom partiet.

MDG har som mål å nå 7 prosent i valget, men har hatt en nedadgående tendens på meningsmålingene og ligger under sperregrensa på 4 prosent i gjennomsnittet av målinger i mars.

– Uten et MDG på vippen som en ny regjering er avhengig av for flertall, så risikerer vi nå en reprise av den gamle, trauste såkalte rødgrønne regjeringen, advarte Bastholm i landsmøtetalen.

– Den eneste store forskjellen kan bli at Sp har blitt større, gråere og enda mer naturfiendtlig.

