De yngste barna slipper munnbind i skolen

Av Johan Falnes, NTB

Munnbind anbefales ikke for barn opp til 13 år. Derfor blir det ikke innført noen anbefaling om bruk av munnbind for barn i barnehage og barneskole.

Det kommer fram i de nye smittevernveilederne for barnehage, barneskole og ungdomsskole. De oppdaterte veilederne ble lagt fram torsdag.

Onsdag ble det lagt fram en lignende ny veileder for videregående skole.

[ Legemiddelverket: Tusenvis av meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksine ]

Ulike forutsetninger

Kunnskapsminister Guri Melby (V) påpeker at elever på ungdomsskolen og ansatte har bedre forutsetninger enn yngre barn for å bruke munnbind riktig.

– Derfor kan munnbind utenfor klasserommet vurderes som et ekstra smitteverntiltak for elever på ungdomsskolen og for de ansatte. For eksempel kan det være aktuelt i fellesområder der det lett kan oppstå trengsel, sier Melby i en pressemelding.

Det legges ikke opp til bruk av munnbind i selve undervisningssituasjonen. Hvis det anbefales munnbind, skal det uansett være frivillig for elever og ansatte å bruke det.

Munnbind bør ifølge Kunnskapsdepartementet deles ut gratis til elevene.

[ «Hvis det er den minste mulighet for at AstraZeneca-vaksinen kan ta liv i stedet for å redde liv, må den ut» ]

Halvert størrelse

I skoleveilederne legges det opp til halvering av antall kontakter for elevene på rødt nivå. Det strammes også inn på gruppestørrelsene i barnehagene på rødt nivå.

Dette er de viktigste endringene:

* I barnehagen bør en storbarnskohort på rødt nivå ikke overstige 7–8 barn, mot 8–10 barn i den gamle veilederen. Antall kohorter som kan samarbeide, er redusert fra tre til to.

* Bruk av munnbind anbefales ikke for barn opp til 13 år. Det anbefales derfor ikke bruk av munnbind for barna i barnehagen, men ansatte kan bruke det hvis de vil.

* På rødt nivå i barneskolen og ungdomsskolen bør antall kontakter elevene har i løpet av en uke, halveres i forhold til gult nivå. Det betyr at klassene mange steder må deles i mindre grupper.

* Bruk av munnbind anbefales ikke for barn opp til 13 år. Det anbefales derfor ikke bruk av munnbind for elever på barneskolen, men ansatte kan bruke det.

* I ungdomsskolen kan munnbind anbefales for elever og ansatte utenfor undervisningen, for eksempel i friminuttene og på vei til klasserommene.

De nye smittevernveilederne trer i kraft 12. april.

Saken er oppdatert