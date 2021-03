Av Svein-Yngve Madssen og Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

LO-lederen som uventet døde 53 år gammel hjemme på Slemmestad 9. mars, ble begravet fra Røyken kirke i dag tirsdag 23. mars. Smittevernhensyn begrenset sterk antallet mennesker som kunne være til stede i den vakre steinkirken fra middelalderen.

– Han fikk ansvar, og tok ansvar med glede. Han hadde blikk for den enkelte. Vi tar i dag farvel med en ruvende LO-leder, sa prest Marita Bjørke Ådland.

Hun leste varme og gripende hilsener fra kone og datter som fortalte om en høyt elsket ektemann og far.

– Verdens beste pappa skulle bli verdens beste bestefar, fortalte hun.

Privat seremoni

Svært mange mennesker ønsket å være til stede under begravelsen. Men pandemien reduserte antallet kraftig. Begravelsen var derfor en privat seremoni med noen få spesielt inviterte gjester.

Fra LO deltok konstituert LO-leder Peggy Hessen Følsvik, Mona Westby som var Gabrielsens personlige sekretær, tidligere LO-leder Yngve Hågensen og Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre var blant de få gjestene.

Fiolinist Arve Tellefsen og solist Tone Elisabeth Braaten bidro med kunstneriske innslag. Organist var Johan Wallace.

Mistet en god venn

– Det er fortsatt helt ufattelig at Hans-Christian er borte. Jeg kniper meg fremdeles i armen og håper at det bare er en vond drøm, sa Peggy Hessen Følsvik.

Hun fortalte om en LO-leder som var en god venn, avholdt kollega og sjef. Han var en samlende kraft. Og en leder som var veldig tydelig på at LO ikke var noe enkeltmannsforetak. Gjennomslagene var «vår» fortjeneste.

– Han har blitt omtalt som en bauta og kjempe. Men jeg minnes også den omsorgsfulle, trygge, lune og humoristiske Hans-Christian. Det er mannen vi vil huske, sa Peggy Hessen Følsvik.

– En mann som har betydd veldig mye for veldig mange.

Ruvende leder

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre hadde et nært vennskap med Gabrielsen. Han ble omtalt som en ruvende leder, en klok venn og omsorgsfull familiefar.

Han jobbet hver dag for å gjøre folks liv bedre. Med et engasjement som kom fra hjerte, sa Støre. Og fortalte om en mann som også kunne bli fly forbanna og kompromissløs når han kjempet for sine egne.

Men Ap-lederen minnet også en venn med mye humor.

– Den store mannen lo med hele seg, og det sier ikke så lite.

Jobbet for Norge

– Hele Norge er med dere i sorgen, understrekte statsminister Erna Solberg.

Hun mintes en LO-leder som var tydelig og som kunne tale regjeringen imot.

– Selv om vi kunne være politisk uenige hadde vi stor respekt for hverandre, sa Solberg.

Samtidig understrekte hun betydningen en LO-leder har for det norske samfunnet og landet.

– Han fikk til mye, men hadde fortsatt mye ugjort, sa statsministeren som på vegne av regjeringen takket Hans-Christian for innsatsen for landet.

Stor lederskikkelse

Hans-Christian Gabrielsen var medlem av Fellesforbundet og hadde langt fartstid som tillitsvalgt i forbundet.

– I Fellesforbundet er det stor sorg, at du ikke er blant oss lenger. Du har vært en stor lederskikkelse i bevegelsen, understrekte forbundsleder Jørn Eggum i sin minnetale.

Henvendt til familien takket han for at «de hadde delt Hans-Christian med oss alle». Og at vi nå står sammen i sorgen.

Eggum har jobbet tett og nært med Gabrielssen siden 2013.

– Hans-Christian var en fantastisk fyr, som døde så altfor tidlig. Det føles så meningsløst. Han hadde de beste årene foran seg, sier Eggum til FriFagbevegelse etter begravelsen.

– Jeg har mistet en nær venn som jeg har hatt et tett samspill med i mange år.

– Jeg klarte ikke å si noe som helst

Den tidligere LO-lederen Yngve Hågensen ankom Røyken kirke sammen med Jørn Eggum.

Det var en sterkt preget tidligere LO-leder som møtte pressekorpset utenfor kirken. For Hågensen var det et stort sjokk å få beskjeden om Hans-Christian Gabrielsens bortgang.

– Det er imponerende hva Hans-Christian har fått til. Det er imponerende det han har gjort. Bare se på den fine omtalen han har fått. Ikke bare internt, men fra alle miljøer, sier Yngve Hågenen.

Da han fikk melding om dødsdallet for to uker siden, klarte ikke Hågensen å snakke med pressen.

– Jeg hadde masse telefoner, men jeg klarte ikke å si noe som helst. Det kom så brått og uventet, og var så vanskelig å ta inn over seg. Hans-Christian fikk ord på seg for å stå som bare pokker. LO vil savne ham i mange, mange år framover. Hele samfunnet for øvrig vil gjøre det samme. På grunn av hans evne til å samle folk, sier Hågensen.