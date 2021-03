Ni smittet ved den internasjonale skolen i Stavanger

Det er i en epost til foresatte mandag kveld at skoledirektør Kevin Gilmore bekrefter at åtte elever ved skolen er koronasmittet, ifølge avisa.

Det var i helgen at det ble oppdaget at en lærer ved skolen var koronasmittet. Det ble da bestemt at alle videregående elevene ved skolen skal ha digital hjemmeundervisning den siste uka før påske.

Nå er det bestemt at det blir hjemmeundervisning også for ungdomsskoleelevene resten av uka. Barneskole og barnehage vil inntil videre holde åpent.

100 elever og 14 ansatte ved skolen er satt i karantene.

