Oslo rådhus utsatt for dataangrep

Saken er oppdatert

– Ved gjennomgang av vår server, etter at Microsoft sa fra om forholdet, fant vi at det var uregelmessigheter, sa direktør for Bystyrets sekretariat, Lars Arne Ryssdal, under et møte i Forretningsutvalget i kommunen mandag.

Han forklarte at bystyrets eposter normalt lagres i skyen, ikke lokalt, men at det brukes en lokal postkasseserver til å videreformidle eposter fra adressene Oslo kommune bruker til dem Oslo bystyre bruker.

Da uregelmessigheten ble oppdaget ble postkasseserveren tatt ned.

– Et ekstern firma har gått gjennom om det har vært noe skadevirkning. De har konstatert med at her var det lagt til rette for videre forsøk i ettertid, men at det er ikke gjort fordi vi reagerte såpass raskt, sa Ryssdal.

10. mars opplyste Stortinget at de var rammet av nok et dataangrep etter at de fikk verifisert at data var hentet ut gjennom sårbarheter i eposttjener-programvaren Exchange fra Microsoft. Det er registrert innbrudd i epostkontoene til flere stortingsrepresentanter.

I starten av mars skrev nyhetsbyrået Reuters at bare i USA var mer enn 20.000 selskaper og myndigheter rammet av et cyberangrep mot programvaren.