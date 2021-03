Høie vil sende nødrespiratorer til utlandet

Nesten ett år senere har respiratorene fortsatt ikke blitt hentet på fabrikken, skriver VG.

Helseministeren tror ikke de noen gang vil bli tatt i bruk, og han vil sende dem til utlandet. Han mener Norge har nok kapasitet på ordinære respiratorer.

Høie tror at nødrespiratorene kan være et verktøy og alternativ til de landene som i dag bruker håndholdte pumper for pustehjelp og som har liten tilgang på avanserte respiratorer.

– Vi har kontakt med Verdens helseorganisasjon (WHO), som er positive til nødrespiratorene. Nå avventer vi CE-merkingen, og så vil et WHO-panel gå gjennom dokumentasjonen og se på hvilken bruk og hvilke samarbeidsland som er aktuelle, sier han.

