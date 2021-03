Vedkommende skal ha blitt alvorlig skadd, skriver Stavanger Aftenblad.

– Han ble utsatt for stygg vold og ble fratatt gjenstander, sier jourhavende jurist Anne Mette Dale i Sørvest politidistrikt til avisa.

Hun opplyser at flere gjerningspersoner skal ha vært involvert i overfallet. Dale vil ikke gi flere opplysninger om gjerningspersonene, men opplyser at det har blitt jobbet med saken gjennom helgen, og at den har høy prioritet.

