To nye pasienter er døde av blodpropp etter å ha mottatt AstraZeneca-vaksinen

– Legemiddelverket kan ikke utelukke at disse tilfellene kan ha en sammenheng med AstraZeneca-vaksinen, skriver de i en pressemelding.

NTB erfarer at den ene av de to avdøde var helsearbeider.

Norge satte vaksinering med AstraZeneca-vaksinen på vent etter meldinger om et sjeldent sykdomsforløp hos enkelte som hadde fått vaksinen. Fra tidligere hadde to personer som har fått vaksinen i Norge, dødd.

Det er ennå ikke påvist en sammenheng mellom de alvorlige tilfellene av blodpropp og vaksinen.

– Vi har fått melding om to tragiske dødsfall ved Rikshospitalet, hos de to pasientene som har vært innlagt med spesielle sykdomsbildet, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til NTB.

Madsen ønsker ikke å kommentere dødsfallene nærmere, men bekrefter at flere av de fem som har vært innlagt på Oslo universitetssykehus med det sjeldne sykdomsforløpet, var helsearbeidere. Alle de fem innlagte var under 55 år, og to av disse er nå døde.

– Oslo universitetssykehus har sammen med andre universitetssykehus i Norge gjort voldsomme undersøkelser for å kartlegge disse hendelsene, og denne kartleggingen fortsetter, sier Madsen.

Legemiddelverket samarbeider med Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) for å gjennomgå lignende bivirkningsmeldinger i andre deler av Europa. Folkehelseinstituttet har signalisert at det vil komme en avgjørelse om hvorvidt vaksinen kan tas i bruk igjen i Norge i løpet av kommende uke.