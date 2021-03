Sykehusene får 5.000 ekstra vaksinedoser neste uke

Det avgjorde Helse- og omsorgsdepartementet fredag, skriver VG.

Tillitsvalgte har slått alarm de siste dagene om situasjonen på sykehusene som fortsatt har et stort antall uvaksinerte ansatte, samtidig som vaksineringen med AstraZeneca-vaksinen er blitt satt på pause. En stor andel av dosene som har gått til helsepersonell, er av denne vaksinetypen.

Sykehusene i Helse sør-øst og Helse nord får nå 15.000 vaksinedoser i uke 12, 5.000 mer enn planlagt. 3.000 av dem går til Oslo universitetssykehus, og resten fordeles mellom de to regionale helseforetakene.

I tillegg får helsepersonell over 65 år eller i risikogruppen 4.000 doser ekstra for å forsikre at de ikke mister sine doser.

Ingen får færre doser

Uka etter skal sykehusene få ytterligere 15.000 doser, men da fordeles de mellom alle fire regionale helseforetak.

Dosene tas fra Folkehelseinstituttets beredskapslager. Alle kommuner får dermed like mange doser som de ville fått ellers, skriver FHI.

– Vi har hatt dette beredskapslageret for å være sikre på at vi har dose nummer to til dem som skal ha dette. Vi oppfatter nå leveransene fra Moderna som såpass stabile at vi er tryggere på at vi får de dosene som er planlagt levert fra Moderna, sier smitteverndirektør Geir Bukholm.

Helse nord blir prioritert fordi helseforetaket er svært sårbart for helsepersonell som havner i karantene eller blir smittet, ettersom sykehusene er mindre. Helse sør-øst blir prioritert på grunn av den alvorlige koronasituasjonen i Oslo og Viken, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

60 prosent vaksinert i Helse sør-øst

De ekstra dosene sikrer blant annet at Finnmarkssykehuset får vaksinert en tredel av sine ansatte, skriver iFinnmark.

– Dette er svært gledelig. Ledelsen i Helse sør-øst har vært opptatt av at det blir prioritert vaksiner til helsepersonell, sier administrerende direktør i Helse sør-øst RHF, Cathrine M. Lofthus, i en pressemelding.

Totalt vil Helse sør-øst få 13.400 doser i uke 12. Planen er at 60 prosent av de ansatte i områder med høyt smittetrykk vil være vaksinert etter uke 12, med unntak av Oslo universitetssykehus, som vil ha oppnådd det samme ved utgangen av uke 13.