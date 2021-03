Smitteveien er ukjent for sju av tilfellene, skriver kommunen i en pressemelding.

De siste to ukene har smitten steget i Drammen.

– Vi har nok ikke sett toppen på denne smittekurven ennå. Til det er smittetrykket i kommunen for stort. Men at smittetallene ikke stiger videre, forteller oss at omfattende testing og samfunnstiltakene fungerer, sier kommuneoverlege John David Johannessen.