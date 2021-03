Mann siktet for overgrep mot egne barn og barnehage-barn

Mannen ble pågrepet i begynnelsen av desember i fjor etter at Sørvest politidistrikt hadde fått tips av Kripos om materialet. Tipset kom fra National Center for Missing & Exploited Children i USA i slutten av juli, skriver Stavanger Aftenblad.

Jobbet i Sandnes

Mannen hadde på det tidspunktet arbeidet i en barnehage i Sandnes i flere år.

Politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt sier til avisa at mannen er siktet for seksuell omgang med egne barn under 14 år, seksuell handling mot fire barn i barnehagen og for besittelse av større mengde bilder og filmer som seksualiserer barn og fremstiller seksuelle overgrep mot barn. Noen av bildene var tatt av barn i barnehagen.

– Siktede erkjenner overtredelse av straffeloven paragraf 311, som gjelder overgrepsmateriale. Han erkjenner videre å ha begått seksuelle handlinger i barnehagen og mot egen barn, sier Soma.

Direktør for oppvekst Torill Jacobsen Kind i Sandnes kommune opplyser at mannen ikke lenger jobber i barnehagen.

