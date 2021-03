Fylkeslege: Påskegjester fra høysmitteområder bør i karantene før ankomst

Hun oppfordrer også påskegjester fra høysmitteområder til å ta en hurtigtest i løpet av de siste 24 timene før avreise og til å ta enda en test på dag fem i kommunen man besøker.

De som har hatt besøk fra «rødt område» i påsken, bør, hvis mulig, ha en selvpålagt karantene på ti dager etter besøket, sier hun i en pressemelding.

I Troms og Finnmark er det for tiden et ganske lavt smittetrykk, men fylkeskommunen er bekymret for at muterte virus kan føre til store utbrudd i fylket.

Regjeringens råd for påskeferien er å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige og å ha færrest mulige kontakter. For personer i områder med mye smitte, har helseminister Bent Høie (H) advart mot å dra på påskebesøk, overnattingsbesøk og hotell.

