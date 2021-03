FHI: For tidlig å konkludere om AstraZeneca-vaksinen

Norge — Vaksineringen med AstraZeneca er satt på pause mens det granskes om den kan ha sammenheng med alvorlige og sjeldne blodpropp-tilfeller. Eksperter ved Rikshospitalet mener det skyldes vaksinen, men Folkehelseinstituttet vil ikke konkludere ennå.

– Selv om fagfolk ved Oslo universitetssykehus mener å ha funnet en mulig forklaring på sykdommen, mener vi det fortsatt er for tidlig å konkludere sikkert med at det er en årsakssammenheng med vaksinasjon, sier Sara Viksmoen Watne ved FHI til TV 2.

Steinar Madsen i Legemiddelverket sier til Dagbladet at det trolig ikke blir noen norsk avgjørelse om vaksinen torsdag, til tross for at Det europeiske legemiddelverket (EMA) vil komme med en vurdering torsdag. (NTB)

