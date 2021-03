Guldvog: Kapasiteten i sykehusene kan snart bli utfordret

– Antallet sykehusinnleggelser øker raskt i Helse sør-øst. Dersom tallene fortsetter å stige i samme tempo, vil kapasiteten i sykehusene bli alvorlig utfordret i løpet av noen uker, sa han på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag ettermiddag.

[ 15.000 koronaledige risikerer å miste jobben for godt: – Dette har jeg advart mot siden i fjor ]

– Det vil få alvorlige konsekvenser for sykehusenes mulighet til å yte helsehjelp også til andre pasienter, sa han videre.

I helseregionen er nå 199 koronapasienter innlagt, og flere sykehus har skjerpet beredskapen til gult nivå, noe som betyr at en del planlagt behandling blir utsatt. Kapasiteten til å drive akuttbehandling blir ikke redusert.

– Samtidig er det en grense for hvor mange koronapasienter sykehusene kan ta imot uten at det går utover andre pasienter i vesentlig grad. Nå må vi gjøre alt vi kan for å unngå at vi kommer dit, sa Guldvog.