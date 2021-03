1.156 nye koronasmittede siste døgn – det høyeste så langt

Norge — Totalt er det nå registrert 82.455 smittede, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Første gang over 1.000

Det er første gang det blir registrert over 1.000 smittede på ett døgn. Toppen før dette ble nådd 6. januar, med 930 smittede på ett døgn.

Drøyt 4,2 millioner koronatester er til nå utført i landet.

448.355 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 257.405 personer har fått andre dose.

224 på sykehus

224 koronapasienter var tirsdag innlagt på sykehus. Det var tre flere enn dagen før.

Til sammen er 641 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

63,9 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

Strenge tiltak

Tirsdag ble det strengeste tiltaksnivået videreført for flere kommuner i tidligere Vestfold fylke, samt at det ble oppjustert for de siste Vestfold-kommunene.

Regjeringen innførte også det strengeste tiltaksnivået for sju kommuner på Haugalandet. Tiltakene gjelder fra midnatt og til søndag 11. april.

– Det er stigende smitte med den engelske virusvarianten i flere av kommunene i Haugesund-området, og de melder om at situasjonen er utfordrende og uoversiktlig. Kommunene har derfor bedt om at regjeringen innfører regionale tiltak slik at de kan få kontroll over smitten, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Tiltakene gjelder for kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Utsira og Vindafjord i Rogaland fylke, samt Sveio i Vestland fylke.

