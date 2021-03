Skattemeldingen er på vei

I skattemeldingen for 2020 er ikke fradrag for arbeidsreiser fylt ut som tidligere. Årsaken er at Skatteetaten tror det er mange som må endre denne posten på grunn av permitteringer og hjemmekontor.

De overlater derfor skattyterne å oppgi hvor mye de reiste. Fradraget gis vanligvis hvis du har mer enn 65 km reisevei til jobben tur/retur.

Interaktiv skattemelding

Brukere som får tilgang tirsdag, får beskjed på epost, opplyser Skatteetaten. Du kan da logge deg inn og sjekke skattemeldingen og fylle inn opplysninger.

I år er skattemeldingen interaktiv: Hvis du endrer et tall, så ser du oppdatert skatteberegning i skattemeldingen med en gang. Man skal også få veiledning og hjelp underveis.

Noe som også er nytt med skattemeldingen, er at den blir gjort tilgjengelig på forskjellige dager mellom 16. mars og 7. april for elektroniske brukere. Den blir ikke sendt ut i helgen eller i påsken. De aller fleste næringsdrivende og lønnstakere som velger å få skattemeldingen på papir, vil få den i posten fra 7. april.

Fylle inn boligopplysninger

Det er også viktig at boligeiere passer på å sjekke skattemeldingen godt, sier forbrukersjef i Huseierne, Carsten Pihl.

– Skattemeldingen du har fått tilsendt er foreløpig. Det er en rekke opplysninger som Skatteetaten har om deg, som du må passe på å fylle inn. Dette gjelder særlig for boligeiere, for her er det lite som er forhåndsutfylt, sier Pihl.

Han understreker at man blant annet bør sjekke at alle eiendommene er med i meldingen, at formuesverdien på boligen er riktig, fradrag hvis man har byttet bank, fradrag hvis man leier ut skattepliktig, og å betale skatt hvis man har leid ut hytte gjennom Airbnb i 2020. Utleie av hytte eller korttidsutleie i egen bolig er skattefritt opptil 10.000 kroner i inntekter.

Leveringsfristen er 30. april for lønnsmottakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende.