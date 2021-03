Ordførere reagerer på Viken-tiltak: – Altså, det er dramatisk

Av Tor Martin Kvernhaugen

– Her har vi hatt veldig lite smitte, bank i bordet, sier ordfører Solveig Vestenfor (Ap) i Ål kommune.

Mandag ble det innført flere strenge tiltak i samtlige 51 kommuner i Viken, samt Gran i Innlandet. Ifølge sakspapirer fra møtet mellom Statsforvalteren i Oslo og Viken, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) var det 13 kommuner som ikke ønsket strengere tiltak.

Hovedårsaken for tiltakene er at den engelske virusvarianten dominerer i fylket. Kapasiteten i spesialhelsetjenesten i Helse sør-øst er hardt presset og over halvparten av kommunene i Viken melder om utfordringer med kapasiteten rundt testing, isolering, smittesporing, karantene (TISK).

Etterlyste geografiske tilpasninger

Under møtet med Statsforvalteren mandag, forteller ordføreren at hun var tydelig på at det er vanskelig å forsvare så strenge smitteverntiltak i et område som Hallingdal, der det nesten ikke er smitte.

– Vi etterlyste heller geografiske tilpasninger. Men det ønsket ble ikke fulgt. Årsaken for det var bekymringer rundt intensivkapasiteten på sykehusene. Det er klart at vi forstår resonnementet.

Samtidig mener Vestenfor at det er vanskelig å skjønne at det er mulig å avgrense smitten innenfor Viken.

– Det som er vanskelig å skjønne er at det finnes veldig mange i Oslo og Viken som har hytter i andre steder av landet, som i Innlandet. Beitostølen, Trysil og så videre har mye hyttefolk fra Oslo og Viken, og der blir det ingen restriksjoner på dette med mobilitet, sier hun til NTB.

Oppleves som dramatisk

Med påsken rett rundt hjørnet mener Vestenfor at situasjonen er dramatisk.

– Altså, det er dramatisk, og oppleves som dramatisk for reiselivet, handelsnæringa og for alle som baserer seg på påsken, sier ordføreren.

Flå kommune har ikke opplevd koronasmitte siden september i fjor. Rundt nyttår hadde de noen studenter med smitte, men de var ikke fysisk til stede i kommunen.

– Ja, det føles en viss grad av urimelighet at bygda må ha like strenge tiltak som i byen. Men vi må ha fokus på at dette handler om kapasitet på sykehuset, så det har ikke noe å si om du bor i by eller land. Dette er en avgjørelse som ligger hos Statsforvalteren og myndighetene. Vi må bare innrette oss deretter, sier ordfører Merete Høntorp Gandrud (Ap) i Flå kommune til NTB.

Er lojale til tiltakene

Ordfører Knut Martin Glesne (Tverrpolitisk Bygdeliste) i Krødsherad sier til NTB at de ikke flagget noen større motstand mot tiltakene som er innført. Kommunen er en av landets påskedestinasjoner og huser Norefjell Ski & Spa, men de holder seg lojale mot tiltakene.

– Det er klart at vi kunne tenkt oss litt mer graderinger med tanke på smittenivå, men vi er lojale til de tiltakene som er iverksatt. Selv om de rammer næringslivet vårt veldig hardt nå mot påske, sier Glesne.