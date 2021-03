LO-topp etter ny nedstengning: – Det er klart vi er bekymret nå

Norge — Stort sett alt i Viken-regionen ble stengt på få timers varsel mandag kveld. Det gjelder alt fra kjøpesentre til kino og restauranter, med unntak av take away.

– Det er fryktelig tragisk den situasjonen mange av våre medlemmer møtte i natt. Det er mange butikker som må permittere. Det er klart vi er bekymret for den situasjonen som er i arbeidslivet som er nå, sier Ulf Lervik, leder i LO i Oslo og Viken.

– Men når det gjelder disse uorganiserte bedriftene i det området her, er det nok en større bekymring. Vi får en del tilbakemeldinger som er ganske bekymringsfulle, sier Lervik.

Planlegger krisemøte

Det er særlig de uorganiserte arbeidstakerne han bekymrer seg for. Fagorganiserte har gode sikkerhetsnett som er bygget opp av trepartsamarbeidet gjennom pandemien, forklarer han.

Rådet er å ta kontakt med LO, som opplever medlemsvekst som aldri før under pandemien.

– Det er ganske mange som kontakter oss og fagforeninger som ikke er organisert, men som ønsker seg det. Vi har aldri fått så mange medlemmer som nå, sier Lervik.

Nøyaktig hvor mange som permitteres, har ikke LO oversikt over ennå. Det planlegges et digitalt møte med tillitsvalgte for å få den oversikten. Det møtet skal bli avholdt etter LO-leder Hans-Christian Gabrielsens begravelse neste tirsdag.

Roser trepartsamarbeidet

– Vi er bekymret nå, det er mange arbeidsplasser som har hatt det tøft et helt år, og som fikk det enda tøffere med den beskjeden mandag. Men vi har forståelse for at tiltakene må iverksettes og at liv og helse går først, sier Lervik.

Han sier at trepartsamarbeidet i Viken fungerer godt, og at LO, NHO og fylkeskommunen eller kommunene jobber mot samme mål.

– Vi jobber for å tilrettelegge tiltak, og snu hver stein for å bevare arbeidsplasser, sier Lervik.





