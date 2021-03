Kirkeklokker over hele landet vil ringe 22. juli

Oslo domkirke ble omringet av et enormt blomsterhav dagene etter terrorhandlingene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. På tiårsdagen avholdes en minnegudstjeneste i kirken. Etter at denne er over har Kirkerådet oppfordret alle landets kirker til å ringe med kirkeklokkene som en markering. Foto: Erlend Aas / NTB. (\--330200720--\)