Nakstad: Flere innleggelser tyder på at mutert virus gir mer alvorlig sykdom

Det siste døgnet er det registrert 640 smittetilfeller i Norge. 275 av dem er registrert i Oslo.

– Vi er oppe på tilsvarende nivå der vi var på toppen av den andre bølgen, som var omtrent på nyttårsaften. Vi ligger på det nivået, men vi har flere innleggelser enn den gangen. Det tyder nok på at de muterte virusvariantene faktisk gir litt mer alvorlig sykdom og flere innleggelser, sier Nakstad i NRKs Nyhetsmorgen mandag.

[ Over halvparten av koronasyke sliter med senvirkninger ]

Søndag var 200 pasienter innlagt med koronavirus på sykehus i Norge. Dermed er antallet innlagte doblet de siste to ukene.

177 av koronapasientene var innlagt på sykehusene som ligger under Helse sør-øst.

Nakstad er bekymret for en skjevfordeling på sykehusene i det sentrale østlandsområdet, der noen sykehus har de fleste koronapasientene og andre pasienter kan få utsatt sitt tilbud.

– Antallet innleggelser går rett til værs, og det ser ut til at den kurven vil nærme seg det vi hadde under den første bølgen for ett år siden om ikke så veldig lenge, hvis ikke smittetrenden snur veldig raskt, sier han.

Den kraftige smitteøkningen i stor grad skyldes mer smittsomme virus, ifølge Nakstad. Han peker på at tiltaksnivået i Norge er høyt, men at viruset nå er annerledes.