Kraftig økning i koronainnlagte i Helse sør-øst siste døgn

Ikke siden 7. april i fjor har det vært flere innlagte i helseregionen. Da var tallet 213.

45 av pasientene var innlagt på intensivavdelinger, hvorav 24 får respiratorbehandling, opplyser Helse sør-øst.

[ Oslo-sykehus overtar pasienter fra Ahus på grunn av kapasitetsproblemer ]

Antallet innlagte har doblet seg på landsbasis de siste to ukene. Søndag var det 200 personer innlagt på norske sykehus. Da var 177 av dem innlagt på sykehusene som ligger under Helse sør-øst.

Ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad skyldes den kraftige smitteøkningen i stor grad skyldes mer smittsomme virus.

– Antallet innleggelser går rett til værs, og det ser ut til at den kurven vil nærme seg det vi hadde under den første bølgen for ett år siden om ikke så veldig lenge, hvis ikke smittetrenden snur veldig raskt, sier Nakstad til NRK.