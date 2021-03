Konkurransetilsynet dropper millionbot til Norgesgruppen

Norgesgruppen kjøpte i januar 2018 butikklokaler i Sædalssvingene i Bergen, der konkurrenten Coop driver en Extra-butikk.

I august i fjor ila Konkurransetilsynet Norgesgruppen en bot på 20 millioner kroner fordi de mente at dagligvaregiganten ifølge opplysningsplikten skulle ha informert tilsynet om kjøpet senest tre dager etter at avtalen ble gjort. Norgesgruppen varslet ikke før etter tre måneder.

[ Konkurransetilsynet varsler 21 milliarder kroner i gebyr til dagligvarekjedene for prissamarbeid ]

Etter at Norgesgruppen klagde på vedtaket i februar i år har Konkurransetilsynet nå snudd.

– Tilsynet har etter en samlet fornyet vurdering funnet grunn til å legge større vekt på at det likevel kan ha vært uklarheter knyttet til om ervervet var omfattet av ordlyden i det konkrete pålegget, og om det forelå den nødvendige grad av skyld, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding.

Alle dagligvarekjeder i Norge er i dag pålagt en opplysningsplikt for fusjoner og oppkjøp i verdikjeden for dagligvarer for å sikre at konkurransen ikke skades.