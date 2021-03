223 nye koronasmittede i Oslo siste døgn

Norge — I bydelene Stovner og Grorud er smittetallet nå firesifret med 1.000 bekreftede koronasmittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene på Grorud. På Stovner er tilsvarende tall 1.015. Det betyr at 1 prosent av innbyggerne i de to bydelene er koronasmittet for tiden, viser tall fra Oslo kommune.

Smittetallene pleier å ligge litt lavere i helgene. Fredag ble det registrert 314 nye smittede og torsdag ble det satt rekord med 352 tilfeller på ett døgn.

Smittetrykket er lavest i Ullern og Nordre Aker med henholdsvis 214 og 224 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

I alt er 23.154 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Men nesten 14 prosent av tilfellene til nå i Oslo, til sammen 3.143, er registrert i løpet av de siste to ukene. (NTB)