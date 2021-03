Solberg håper gründerne vil redde Norge

Norge — I årene framover vil Norge være helt avhengig av gründernes skaperkraft og skapervilje, slo Solberg fast i sin tale til Høyres landsstyre.

Der viste hun til at vi må 15 år tilbake for å finne like mange nyetableringer som i januar og februar. I fjor ble 54 nye selskaper registrert på Oslo Børs.

– Dette er gode nyheter i en krevende tid for landet. Det styrker meg i troen på at vi skal komme trygt ut av krisen. Nå ser vi at pågangsmot vinner over frykt, sier Solberg.

Skille i politikken

Men nettopp derfor må myndighetene legge til rette for at næringslivet kan lykkes, understreker hun.

– Det går et skille i norsk politikk, mellom Høyre som har en aktiv næringspolitikk, og venstresiden som vil ha en aktivistisk næringspolitikk. Venstresiden vil at staten skal drive mer næringsvirksomhet, sier Solberg, som mener statens viktigste oppgave er å sikre infrastruktur og gode rammebetingelser for næringslivet.

– Men hva betyr det egentlig, helt konkret? Jo, det betyr lavere skatt, slår statsministeren fast.

Hun peker også på betydningen av å rydde opp i regelverk og byråkrati og at digitaliseringen har bidratt til å senke bedriftenes administrative kostnader.

– Siden 2013 har vi gjennomført forenklinger som gir næringslivet årlige besparelser på 28 milliarder kroner. Mindre tid på skjemaer og søknadsprosesser gir effekt på bunnlinjen, sier Solberg.

Skal det norske næringslivet lykkes fremover, må eksportindustrien ha gode vilkår, mener statsministeren, som samtidig sender følgende advarsel til EØS-skeptiske partier som Senterpartiet og SV:

– Ikke spill rulett med norske arbeidsplasser. Dette er ikke tiden for politiske eksperimenter.

Sofa med bilde

For å få enda mer fortgang i gründervirksomheten foreslår Høyres programkomité nå å utrede en gründerpermisjon, der heltidsansatte med fast stilling skal kunne kreve seks måneders ubetalt permisjon for å skape sin egen bedrift. Saken skal behandles på Høyres landsmøte i midten av mai.

Som et bilde på den nye tiden fortalte Solberg om møbelprodusenten Ekornes' forsøk med 3D-printing av spesialtilpassede møbler, der man blant annet kan få en sofa med bilde av seg selv.

– Jeg foreslo et bilde fra ungdomstiden. Men Sindre sa nei, sa Solberg med referanse til ektemannen.

Den økende mangelen på lærere og sykepleiere, og hvordan regjeringen vil håndtere disse problemene, ble imidlertid ikke nevnt med et ord i Solbergs tale.

Lite til grønt

Regjeringen har fått mye kritikk for at for lite av krisepengene har gått til grønn omstilling. Men den kritikken rister Solberg av seg.

– Det er først når markedet verdsetter grønn omstilling at den store omstillingen skjer. Og den skjer nå. Nå ser vi at bedrift etter bedrift tar steget inn i det grønne skiftet. Ikke på grunn av idealisme, men på grunn av lønnsomhet, sa hun til landsstyret.

I talen viste hun til nye initiativer på hydrogen og karbonfangst- og lagring og påpekte at norsk skipsfart skal være klimanøytral innen 2050.

– Dette innebærer at det ikke skal bestilles nye båter som ikke er klimanøytrale etter 2030, sa Solberg – men uten å nevne at myndighetene nylig bevilget koronapenger til et nytt forskningsskip til Havforskningsinstituttet.

Det skal bygges i Nederland med gammeldags dieselteknologi.









