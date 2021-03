AstraZeneca avviser økt fare for blodpropp

I uttalelsen fra pressesjef Christina Malmberg Hëgerstrand i AstraZeneca lørdag kveld heter det at selskapet har utført en analyse av sikkerhetsdata etter at mer enn 17 millioner vaksinedoser er satt. Disse har ikke vist tegn til økt risiko for blodpropp i beina eller i lungene eller reduksjon i antall blodplater i blodet.

Uttalelsen kommer etter at Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket innkalte til en hastepressekonferanse lørdag i kjølvannet av at tre helsearbeidere hadde blitt innlagt på Rikshospitalet med blodpropp etter at det var blitt vaksinert med vaksine fra AstraZeneca.

– Faktisk er de rapporterte tallene for disse typer hendelser for AstraZenecas covid-19-vaksine ikke større enn antallet som ville ha skjedd naturlig i den uvaksinerte befolkningen, skriver Hëgerstrand i uttalelsen.

Selskapet har startet en gjennomgang av alle sikkerhetsdata, men viser også til at EUs legemiddeltilsyn (EMA) også har bedt andre produsenter av covid-19-vaksine om en vurdering opp mot forekomsten av reduksjon i blodplater.