Voldtektsdom fra 1990 blir gjenåpnet

Den domfelte mannen, som nå er 59 år gammel, ble i mars 1990 dømt for voldtekt av en da 13 år gammel gutt, skriver Rett24. Saken gikk som jurysak, og ble kun behandlet i lagmannsretten.

Avhør og undersøkelser

Gjenopptakelseskommisjonen mener det er flere punkter som tilsier at skyldspørsmålet ble vurdert på for dårlig grunnlag.

Blant annet avga ikke fornærmede forklaring til retten. Det ble i stedet spilt av opptak av et dommeravhør, uten at fornærmede fikk kommet til. Selve dommeravhøret fant også sted mer enn fem uker etter anmeldelsen og med fornærmedes foreldre til stede i rommet.

Mest utslagsgivende er det ifølge kommisjonen imidlertid at de rettsmedisinske undersøkelsene som den gang ble ansett som bevis på overgrep, egentlig ikke har noen verdi.

– Ødelagt liv

Mannen erkjente aldri straffskyld i saken, men begjærte den ikke gjenåpnet før i 2019. Hans forsvarer, advokat John Christian Elden, sier til nettstedet at «alle rettssikkerhetsgarantier» ble overkjørt i saken.

– Barneavhør ble tatt uten at forsvarer fikk være til stede og stille spørsmål, samtidig som en legeuttalelse ble brukt som støttebevis for skyld, mens den rent faktisk ikke kunne si noe om overgrep hadde funnet sted eller ikke. Da er det bra og riktig at saken blir gjenåpnet. Dette har preget min klient i mer enn 30 år og ødelagt hans liv. Nå har han muligheten til å få rettferdighet, sier Elden.