EU har godkjent en ny vaksine – men høyst uklart når den kommer til Norge

Vaksinen ble torsdag den fjerde som er godkjent av EU. Og dette er en vaksine det er knyttet spenning til. I motsetning til de andre, tas den i bare én dose. Det betyr at de 900.000 dosene Norge etter planen skal få i andre kvartal, er nok til å vaksinere like mange innbyggere.

– Det er gode nyheter at Johnson & Johnson får midlertidig godkjennelse for bruk i EU. Det vil hjelpe oss i Norge også, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

Folkehelseinstituttets overlege Are Stuwitz Berg synes også det er gledelig. Men han kan ikke gi noen svar om når Norge får vaksinene, eller når vi får et svar på dette.

– Vi vet litt lite om leveringsplanene fra Johnson & Johnson ennå. Vi er glad for at den er godkjent, da har vi en fjerde vaksine i det europeiske markedet. Men akkurat hvor mye det vil ha å si, det vet vi ikke riktig ennå, sier han til NTB.

FHI bekymret

Ifølge VG er FHI bekymret over at de ikke får svar fra Johnson & Johnson om når Norge kan vente seg doser.

Dersom dosene som er lovet i andre kvartal først kommer i slutten av dette kvartalet, vil det påvirke de norske vaksinasjonsplanene betydelig.

– Det vil ha betydelige konsekvenser for fremdriften av vaksinasjonsprogrammet. Det er en betydelig leveranse, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

Fjerde vaksine

Vaksinen er den fjerde som godkjennes i EU. Fra før er vaksinene fra Pfizer/Biontech, Moderna og AstraZeneca tatt i bruk. Mens disse tre gis i to doser, gis Johnson & Johnsons vaksine i én dose.

Kliniske tester har vist at den nye vaksinen kan være opptil 72 prosent effektiv, skriver New York Times. Ifølge det norske Legemiddelverket viser studier at den er minst 67 prosent effektiv.

– Beskyttelsen ser ut til å være god i alle aldersgrupper som var med i studien, og hos dem som hadde underliggende sykdommer som for eksempel høyt blodtrykk, diabetes, hjertesykdom, astma/KOLS, overvekt og velregulert hiv-infeksjon, skriver Legemiddelverket i sin analyse.

Legemiddelverket påpeker at det er ingen eller begrensede data om hvor effektiv vaksinen er for barn og unge under 18. Det samme gjelder eldre over 75 år, men vaksinen antas å beskytte også denne aldersgruppen.

Venter på formell godkjenning

Etter anbefalingen fra EMA er det EU-kommisjonen som formelt skal gi det som kalles en betinget markedsgodkjenning. Det betyr at man kan begynne å distribuere vaksinen og gi den til personer i EU og Norge.

EU har inngått en avtale om å få levert 200 millioner doser i år. De første 55 millioner dosene skal komme i andre kvartal, men produsenten varslet denne uken at forsyningsproblemer kan gjøre det vanskelig å oppnå dette innen utgangen av juni.

Ifølge Reuters sa en høyt plassert EU-kilde at produsenten ikke mener det er umulig å nå målet, men at utfordringer med leveranse av ingredienser og utstyr satte selskapet under press. Forsinkelser i leveransene vil være dårlig nytt for EU, som allerede har fått kritikk for å være trege med utrullingen av vaksinene.

Vaksinen som nå får tommelen opp, er utviklet av belgiske Janssen Pharmaceutica, som er en del av Johnson & Johnson. I USA får selskapet hjelp av konkurrenten Merck til å produsere covid-19-vaksinen.





(©NTB)