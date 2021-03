BT: Bergen stanser bruk av AstraZeneca-vaksinen fram til FHI har avklart situasjonen

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen i Bergen kommune sier til Bergens Tidende at de synes meldingene fra Danmark er såpass alvorlige at bruken av vaksinen blir satt på pause umiddelbart.

– Meldingene fra Danmark er såpass alvorlige at Legemiddelverket og FHI har et møte allerede i formiddag. Da pauser vi vaksinasjonen for å vente på deres konklusjon, sier Hansen.

– Vi tror ikke nå at denne vaksinen er blitt kjempefarlig, men de opplysningene som er kommet, tilsier at vi venter på konklusjoner fra nasjonale myndigheter, sier Hansen.

Flere stanser bruk

Også Stavanger og Trondheim har nå stanset bruken av AstraZeneca-vaksinen midlertidig etter meldingene om bivirkninger.

Trondheim avventer mer informasjon fra Legemiddelverket og nasjonale myndigheter, bekrefter prosjektleder Helge Garåsen til Adresseavisen torsdag ettermiddag.

Helsesjef Runar Johannessen opplyser til Stavanger Aftenblad at Stavanger kommune også pauser bruken. Det samme gjør Sandnes, ifølge Sandnesposten.

Danmark og flere europeiske land har stanset bruken av vaksinen på grunn av mistanke om at den kan føre til alvorlige blodpropper.

– For tidlig å konkludere

Det er ikke påvist en sammenheng mellom tilfellene og vaksinen.

– Det er for tidlig å konkludere med om det er en sammenheng mellom dødsfallet og vaksinen. Dette skal undersøkes grundig, skriver helseminister Magnus Heunicke på Twitter.

Helsedirektoratets sjef Søren Brostrøm oppgir at det ikke var noen enkel beslutning å ta midt i en stor massevaksinering.

– Men nettopp fordi vi vaksinerer så mange, må vi reagere i rett tid når det fines mulige alvorlige bivirkninger, skriver han i en kommentar.

De andre landene som har stanset bruken, er Østerrike, Estland, Litauen, Latvia og Luxembourg, skrev Euronews onsdag kveld.

– Pasientsikkerhet viktigst

AstraZeneca, som har utviklet vaksinen i samarbeid med Oxford-universitetet, opplyser at legemiddelselskapet er klar over at det undersøkes en mulig sammenheng mellom selskapets vaksiner og blodpropper.

Men det vil ikke kommentere individuelle saker. I stedet understreker selskapet at det har pasientsikkerhet som høyeste prioritet.

– Vaksinens sikkerhet er grundig undersøkt i fase 3-studier, og fagfellevurdert data bekrefter at vaksinen generelt tolereres godt, skriver det svensk-britiske selskapet i en kommentar til nyhetsbyrået Ritzau torsdag.