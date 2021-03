Over en halv million nordmenn mottok ledighetstrygd i koronaåret

I løpet av året har ledighetsnivået vært tre ganger så høyt som under finanskrisen. Det har også vært en rekke midlertidige endringer i trygdeordningene, og smitteverntiltak har rammet enkelte næringer kraftig, opplyser Nav i en pressemelding.

Bruken av dagpenger skjøt i været da koronakrisen inntraff, men pandemien har hittil påvirket bruken av andre trygdeordninger fra Nav langt mindre enn ventet, viser en ny Nav-analyse.

Trolig flere over på sosialhjelp og AAP

– Ser vi på andre Nav-ordninger, som arbeidsavklaringspenger og sosialhjelp, har pandemien hatt langt mindre påvirkning enn ventet, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Analysen gir et overblikk over konsekvensene av smitteverntiltak på arbeidslivet, og hvilke utviklingstrekk som kan ventes framover

Sannsynligheten for å søke sosialhjelp, arbeidsavklaringspenger og sykepenger vil øke framover når dagpengeperioden går mot slutten, ifølge Holte.

Flere uføre

En del av dem som ble ledige i starten av koronakrisen, har rett til dagpenger fram til oktober, mens mange av de koronaledige har rett til dagpenger fram til våren 2022.

– På lengre sikt kan koronakrisen føre til flere mottakere av uføretrygd og alderspensjon, men hvor omfattende dette blir, er avhengig av hvordan det går på arbeidsmarkedet, sier Holte.

Regner med fortsatt høye ledighetstall

Nav forventer en betydelig bedring i arbeidsmarkedet framover, men arbeidsledigheten ventes likevel å være mye høyere enn før koronakrisen ved utgangen av 2022.

Nav venter at det i år vil være et snitt på 104.000 registrerte helt ledige, og at dette vil synke til 87.000 neste år, opplyser de i en pressemelding. Dette tilsvarer en registrert ledighet på henholdsvis 3,7 og 3,0 prosent av arbeidsstyrken.

Til sammenligning var det i snitt 63.400 helt ledige i 2019, noe som utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken.