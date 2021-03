Ny måling: Nå faller Høyre - stort rødgrønt flertall

De tre regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre faller med til sammen 3,6 prosentpoeng på Opinions meningsmåling for FriFagbevegelse, Dagsavisen og ANB.

Noe som bør gjøre statsminister Erna Solberg ekstra bekymret, er at Venstre og KrF er milevis unna sperregrensen som gir utjevningsmandat.

Eneste mulighet for Erna til å håpe på fire nye år i statsministerboligen, er nemlig hjelp fra sine to medspillere i regjering.

MDG og Rødt over sperregrensen

Høyre mister oppslutning for andre måned på rad. Situasjonen i norsk politikk ligger relativt stabilt, ifølge valgforsker ved Samfunnsforskning, Johannes Bergh.

– Det er ingen store endringer på denne målingen. Den eneste endringen som ikke ligger innenfor feilmarginen er Rødt. Fordi MDG og Rødt er over sperregrensen er det rødgrønne flertallet veldig solid, sier Johannes Bergh til FriFagbevegelse.

At Venstre og KrF ligger under, mens både MDG og Rødt er over sperregrensen, får store konsekvenser for regjeringsspørsmålet.

Det betyr i praksis 14 representanter i minus til V, KrF og Erna, og 14 pluss til Rødt, MDG og de rødgrønne partiene.

Sp tar innpå Ap og Høyre

Hele den rødgrønne blokken er styrket. Ikke minst takket være en framgang for Senterpartiet. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums parti ligger bare to prosentpoeng bak Ap og Høyre, og knapper innpå med en framgang på 1,6 prosentpoeng, til 20,7 prosent.

Vedum er ikke i tvil om årsaken:

– Senest den siste uken har regjeringens sentraliseringspolitikk og spørsmålet om nasjonalt eierskap vært i politikkens sentrum. Åtte år med sentralisering og forskjells-politikk tærer på blant velgerne. Norsk Hydro har solgt valseverkene til et amerikansk investeringsselskap, og Bergen Engine er forsøkt solgt til et russisk-kontrollert selskap. Enkeltsaker flytter ikke velgere, men dette er fortsettelsen på en lang utvikling. Regjeringen bryr seg ikke så mye om norsk eierskap. Men det tror jeg velgerne gjør, sier Trygve Slagsvold Vedum til FriFagbevegelse.

Åtte år med sentralisering og forskjells-politikk tærer på blant velgerne. — Trygve Slagsvold Vedum, Sp-leder

Han mener også regjeringen bommet med å gjøre vaksinene til en EU-kamp.

– Vi vil ikke polarisere dette, men det hadde vært viktig å inngå et samarbeid om vaksiner med våre naboland. Jeg tror folk flest merker tregheten i vaksineringen, legger han til.

Ap jevnstore med Høyre

Aps nestleder, Bjørnar Skjæran, mener målingen viser at partiet kan stige forsiktig på målingene framover, men at det er en jobb å gjøre for å få fram politikken. Partiet har en tilbakegang, men lå forholdsvis høyt på den forrige målingen i februar.

– Det positive er at et stort flertall ønsker en ny regjering. Og at målet vårt og vår plan om en ny flertallsregjering sammen med Senterpartiet og SV – uten å være avhengig av andre partier – er fullt mulig å oppnå, sier Bjørnar Skjæran til FriFagbevegelse.

Bjørnar Skjæran, nestleder i Ap. (Terje Pedersen)

– En Ap-ledet regjering vil ta en helt annen posisjon mot utsalg av norske bedrifter og privatisering av fellesskapets ressurser og vil gjenreise Norge etter krisen til et mer rettferdig samfunn, legger han til.

Det positive er at et stort flertall ønsker en ny regjering — Bjørnar Skjæran, nestleder i Ap

Arbeiderpartiet er fortsatt jevnstort med Høyre, med en oppslutning på henholdsvis 22,7 prosent og 22,8 prosent.

Nestleder i Høyre, Tina Bru mener det er gode nyheter at Høyre nok en gang er Norges største parti.

– Det gir ekstra motivasjon og bekrefter at mange velgere synes Erna og Høyre gjør en god jobb i en krevende situasjon for landet vårt. Et stort Høyre vil være viktig for å beholde Erna som statsminister og for at Norge skal føre en politikk for å skape flere jobber og inkludere flere i arbeidslivet, sier hun i en kommentar til FriFagbevegelse.

Ingen Sylvi-effekt for Frp

Frp håpet på en Sylvi-effekt, men den har uteblitt. Partiet måles til under 10 prosent for tredje måling på rad. Frp lekker fortsatt mest til Senterpartiet.

Sylvi-effekten har uteblitt. Her er Sylvi Listhaug på Stortinget etter Erna Solbergs redegjørelse om koronasituasjonen tidligere denne uka. (Håkon Mosvold Larsen)

Det overrasker Johannes Bergh.

– Jeg synes Frp ligger overraskende stabilt på målingene. Jeg hadde forventet større utslag for partiet når partiet har fått en ny og profilert frontfigur i Sylvi Listhaug, mener han.

Et stort Høyre vil være viktig for å beholde Erna som statsminister — Tina Bru, nestleder i Høyre

Venstre får sin svakeste måling siden desember 2019, og snittet av målingene fra januar til mars gir partiet en oppslutning på 2,7 prosent. Partiet sliter også med en svært liten lojalitet hos velgerne. Mens KrF igjen er tilbake under tretallet.

Stabile SV

Det har vært relativt små utslag for SV de tre siste månedene. I mars har SV en oppslutning på 7,8 prosent – som også er gjennomsnittet av tre målinger. Denne gang er det likevel en overgang av velgere fra SV til Rødt, som har sin høyeste måling på flere måneder med 4,9 prosent.

Johannes Bergh tror det blant annet skyldes at Rødt har hatt landsmøte og dermed fått mye medieomtale.

Marsmålingen til Opinion er utført med 966 telefonintervjuer i perioden mellom 1. og 8. mars. 72 prosent har avgitt svar om partipreferanse. Resultatene må tolkes innenfor feilmarginen som varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng.