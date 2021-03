Norge — Særskilte tiltak for påskeferien vurderes fortsatt, men i tirsdagens redegjørelse for Stortinget varslet statsminister Erna Solberg (H) at de ber nordmenn unngå utenlandsreiser i påsken.

Samtidig får nordmenn i utlandet beskjed om at regjeringen ønsker at de holder seg der.

– Vi vil allerede nå oppfordre nordmenn bosatt i utlandet om ikke å komme hjem i påsken denne gang. Det gjelder også for studenter, sa Solberg.

(©NTB)