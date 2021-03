LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (53) er død

Norge — Gabrielsen døde av hjertesvikt, sier politiet til Dagbladet.

– Det er med dyp sorg vi i dag mottok den triste meldingen om Hans-Christian. Mine tanker går nå til kona Trine og datter Camille, samt hans nærmeste familie. Jeg har mistet en god venn, og LO har mistet en ruvende leder som hadde mange års virke foran seg, sier første nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik via pressemeldingen.

– Hans-Christian var en avholdt leder som vil bli husket for sin redelighet og sitt dype engasjement for arbeidsfolk. Han var svært respektert og hadde stor tillit langt utover egne rekker. Hele LO-familien er i sorg, sier Hessen Følsvik.

– Svært dyktig leder

Det bes om respekt for at familien ønsker ro i denne tiden, poengterer hun.

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier at svært mange er sterkt berørt av budskapet om dødsfallet.

– Han var en god og nær venn, og en svært dyktig og markant leder av LO, skriver Almlid i en epost til NTB.

Flere politikere har også uttalt seg om dødsfallet, og uttrykt støtte til Gabrielsens nærmeste familie og venner.

Statsminister Erna Solberg sier at meldingen om at Gabrielsen er død, var en sjokkartet beskjed å få. Overfor NTB beskriver hun Gabrielsen som en hyggelig fyr med mye humor.

– Noen ganger har vi vært politisk uenige, men jeg har opplevd også at han har vært opptatt av å sette de viktige fagpolitiske sakene på dagsordenen og vært en god samarbeidspartner og en tydelig motstander i politiske debatter, sier hun.

[ Gråtkvalt Støre: – Hans-Christian var en bauta ]

– En bauta

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre beskriver Gabrielsen som en bauta som brant for solidaritet og rettferdighet.

– Personlig vil jeg si at han var en av mine aller nærmeste politisk. Jeg snakket med Hans-Christian seinest lørdag og søndag om arbeidslivspolitikk og politikk, og var i møter med ham to ganger i går. Så det er helt uvirkelig å få nyheten i dag om at han har gått bort, sier Støre.

Også Fremskrittspartiets leder Siv Jensen sier hun mottok budskapet om Gabrielsens død med stor sorg.

– Han var en høyt respektert LO-leder som vil bli savnet, sier Jensen.

Gabrielsen ble leder i LO på kongressen i 2017. Han kom opprinnelig fra Fellesforbundet og var nestleder i LO de fire foregående årene.

Han var medlem av kommunestyret i Røyken for Arbeiderpartiet fra 1995 til 2003.

[ Jørn Eggum om LO-lederens dødsfall: – Jeg er i sjokk og er fullstendig tom ]