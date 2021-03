Gråtkvalt Støre: – Hans-Christian var en bauta

Gabrielsen døde tirsdag, 53 år gammel. En gråtkvalt Støre møtte pressen i Stortinget og sa han senest møtte Gabrielsen mandag.

– Det er med sjokk og dyp sorg jeg har mottatt meldingen om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen brått er gått bort. Hans-Christian var en bauta. Han levde og brant for solidaritet og rettferdighet og trygghet for arbeidsfolk. Hans engasjement og innsats har vært utrettelig gjennom mange år, på arbeidsplassen i industrien, som tillitsvalgt i Fellesforbundet og de siste årene som høyt respektert LO-leder, sier Støre.

– Personlig vil jeg si han var en av mine aller nærmeste politisk. Jeg snakket med Hans-Christian seinest lørdag og søndag om arbeidslivspolitikk og politikk og var i møter med ham to ganger i går. Så det er helt uvirkelig å få nyheten i dag om at han har gått bort, sier Støre.

Ap-lederen mener Gabrielsen har vært selve symbolet på den norske modellen om partssamarbeid.

– Jeg lyser fred over hans minne og sender tanker til Trine og Camilla, hans aller nærmeste, sier en gråtkvalt Støre.

– Vi kjenner dyp sorg over tapet av den gode, blide, solide og lojale Hans-Christian, sier Støre.

– Jeg og mange andre har mistet en god venn

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kalte det et stort sjokk og en uvirkelig følelse at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen døde tirsdag.

– Det er tungt å stå her nå, innledet Johansen på en pressekonferanse om Oslos koronatiltak. Bare en halvtime tidligere hadde han fått beskjeden om LO-lederens plutselige dødsfall.

Byrådslederen omtaler Gabrielsen som en god venn, en hardtarbeidende, varm og klok leder som hadde mye ugjort.

– Mine varmeste tanker og medfølelse går til hans nærmeste, avsluttet Johansen.

– Utrettelig engasjert for arbeidsfolk

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier nyheten om LO-leder Hans-Christian Gabrielsens død er sjokkerende og veldig trist.

– Hans-Christian Gabrielsen var utrettelig engasjert for arbeidsfolk i Norge. Gabrielsen ga klar beskjed om hva LO mente, men var også konstruktiv og opptatt av å finne løsninger. Han kunne også kunsten å bryte opp en anspent stemning med en spøk eller morsom kommentar, sier Isaksen.

– Senest i går hadde vi møte med Hans Christian Gabrielsen hvor han som vanlig var både tydelig og konstruktiv når vi diskuterte situasjonen for EØS-arbeidstakere som ikke får komme på jobb i Norge.

Arbeidsministeren sier dødsfallet er et stort tap for LO, trepartssamarbeidet og hele det norske samfunnet.

Stoltenberg: – LO har mistet en stor leder

Nato-sjef og tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg opplyser til NTB at han er i stor sorg etter å ha mottatt beskjeden om LO-leder Hans-Christian Gabrielsens død.

– Med Hans-Christian Gabrielsens død har LO mistet en stor leder, arbeiderbevegelsen mistet en bauta og jeg mistet en god venn, skriver Stoltenberg i en uttalelse til NTB.

De to samarbeidet gjennom flere tiår da Stoltenberg var Ap-leder og Gabrielsen var i ledelsen i Fellesforbundet.

– Han hadde en mild fremtoning, men sto alltid opp for det han trodde på. Han glemte aldri hvor han kom fra og visste alltid hvor han ville, skriver Stoltenberg.

– Mine varmeste tanker går til kona Trine og datteren Camille.

Preget Solberg: – Uhyre trist

Statsminister Erna Solberg sier at meldingen om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er død, var en sjokkartet beskjed å få.

Solberg minnes en politisk motstander som hun mener regjeringen hadde et godt samarbeid med.

– Hans Christian er jo en mann vi politisk ikke nødvendigvis var enig med, men det er jo en person som vi i regjeringen har samarbeidet mye med på mange ulike områder. En hyggelig fyr med mye humor, sier hun til NTB.

Samtidig sier hun at det var en sjokkartet melding å få. Hennes tanker går til hans nærmeste familie og medarbeidere.

– Noen ganger har vi vært politisk uenige, men jeg har opplevd også at han har vært opptatt av å sette de viktige fagpolitiske sakene på dagsordenen og vært en god samarbeidspartner og en tydelig motstander i politiske debatter, sier hun.

– Jeg er i sjokk

Fellesforbundets leder Jørn Eggum sier i en kort uttalelse at han er i sjokk etter å ha fått nyheten om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er død.

– Jeg er i sjokk og er fullstendig tom. Helt uvirkelig, skriver Eggum i en SMS til NTB.

– Han var en god og nær venn

NHO-sjef Ole Erik Almlid mottok budskapet om dødsfallet til LO-leder Hans-Christian Gabrielsen med «sjokk og stor sorg».

– Han var en god og nær venn og en svært dyktig og markant leder av LO, skriver den administrerende direktøren i en epost til NTB.

– Våre tanker går til hans nærmeste, familie og venner. Det er svært mange som er sterkt berørt av dette, skriver Almlid.

– Dyp sorg

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen sier hun mottok budskapet om LO-leder Hans-Christian Gabrielsens død med stor sorg.

Gabrielsen døde tirsdag, 53 år gammel.

– Det er med dyp sorg vi har mottatt budskapet om at Hans-Christian Gabrielsen er død. Han var en høyt respektert LO-leder som vil bli savnet. Våre tanker og kondolanser går til hans nærmeste familie, sier Frp-leder Siv Jensen.

– Jeg vil savne det gode mennesket

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier budskapet om LO-leder Hans-Christian Gabrielsens død er veldig trist og uvirkelig.

– Vi har hatt et tett, godt og nært samarbeid. Jeg vil savne det gode mennesket og den gode samtalepartneren, skriver Vedum på Facebook.

Han beskriver Gabrielsen som en sterk fagforeningsleder. Samtidig sender han tanker og medfølelse til Gabrielsens nærmeste familie.

– Uvirkelig og trist

MDG-leder Une Bastholm sier fagbevegelsen har mistet en lun og tillitsskapende leder etter Hans-Christian Gabrielsens død.

– Det er uvirkelig og trist å lese om Hans-Christian Gabrielsens bortgang. På vegne av MDG vil jeg uttrykke dyp medfølelse med nær familie, hans kolleger og hele LO-familien.

Fagbevegelsen har mistet en leder med en sterk og alltid konstruktiv stemme, legger hun til.

– Fryktelig lei meg

– Jeg er sjokkert og fryktelig lei meg over nyheten om at Hans-Christian Gabrielsen har gått bort. Vi i SV deler sorgen til alle våre venner i LO og sender varme tanker til Hans-Christians familie, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

Han omtaler Gabrielsen som en sterk og handlekraftig leder og sier samarbeidet mellom SV og LO har vært svært godt i hans tid.

– Jeg har satt stor personlig pris på Hans-Christian. Alltid interessant å prate med, alltid lyttende og interessert og alltid raus og åpen for nye tanker.

Lysbakken sier norsk arbeiderbevegelse har mistet en kjempe.