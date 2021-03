Utøya-naboene anker ikke saken om 22. juli-minnestedet

Naboene tapte saken da Oslo tingrett behandlet søksmålet for en måneds tid siden. Nå har de besluttet å ikke anke dommen til lagmannsretten, melder NRK.

– Naboene har valgt å ikke anke av mange forskjellige grunner – men det må ikke forstås dit hen at de er enige i dommen. Den er de fortsatt svært skuffet over og sterkt uenige i, sier advokat Ole Hauge Bendiksen til NTB.

– Mange grunner

Han har representert naboene til Utøyakaia i den rettslige prosessen for å få stansen oppføringen av et nasjonalt minnested for ofrene for 22. juli-terroren. Bendiksen vil ikke gå konkret inn i hvorfor naboene nå velger å la den videre prosessen ligge.

– Beslutningen bygger på en helhetsvurdering. Av mange ulike årsaker blir det for vanskelig for dem å gjennomgå en ankeprosess, sier han.

Talsperson Anne-Gry Ruud for naboene ønsket ikke å snakke med pressen mandag formiddag, men varslet pressemelding senere på dagen.

Ferdig til tiårsmarkeringen

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Askim sier til NRK at Statsbygg kommer til å rekke å ferdigstille monumentet, som skal bestå av 77 bronsesøyler i en bueformasjon, i tide til tiårsmarkeringen til sommeren.

De 77 søylene representerer hver av dem som ble drept den 22. juli 2011.

Området rundt vil ikke bli helt ferdig, men det hele vil være så klart at markeringen den 22. juli kan gjennomføres slik AUF, støttegruppen og nasjonale myndigheter ønsker seg.