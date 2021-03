Lønnsgapet øker mellom kvinner og menn

I 2019 tjente menn 6.170 kroner mer enn kvinner. I 2020 har avstanden økt til 6.440 kroner, skriver Klassekampen.

Det er første gang forskjellen øker siden 2015.

Det økende lønnsgapet skyldes først og fremst at arbeidsløsheten har økt raskere blant kvinner enn menn i koronatiden. I 2020 økte andelen kvinnelige arbeidsløse av arbeidsstyrken med 1,2 prosentpoeng, mens andelen for menn økte med 0,8 prosentpoeng.

[ – Hodeplagget mitt er et feministisk symbol (+) ]

Frykter reversering

Både LO, NHO og SV frykter koronakrisen skal sette likestillingen i revers.

– Det at kvinner med lav formell kompetanse rammes hardt, kan innebære et tilbakeslag for likestillingen. Vi må sørge for at yrkesdeltakelsen for kvinner ikke faller flere år tilbake, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO til avisa.

De økte forskjellene henger blant annet sammen med at langt flere kvinner enn menn jobber deltid, 34,9 mot 15,3 prosent.

Splittet

En fersk undersøkelse fra Ipsos viser at selv om nordmenn flest mener at lønnsgapet mellom kjønn er reelt og viktig, er befolkningen splittet i synet på hvor høyt saken bør prioriteres.

Mens 43 prosent mener at å lukke lønnsgapet mellom kjønn er viktig, men ikke bør være en av våre viktigste prioriteringer akkurat nå, mener 42 prosent at saken bør være en av de høyest prioriterte.

Kvinner mener i større grad enn menn at lønnsgapet bør være en av de viktigste prioriteringene, med 50 mot 34 prosent.

Samtidig mener et klart flertall at de som jobber i tradisjonelle kvinneyrker som sykepleier, barnepasser eller annet omsorgsarbeid, får for dårlig betalt for jobben de gjør.