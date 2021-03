Digital markering i Oslo på kvinnedagen

Årets hovedparole er «Kvinnedominerte yrker er samfunnets bærebjelker – lønnsløft nå!».

Temaer som blant annet vold mot kvinner, rasisme og retten til selvbestemt abort i Norge og Polen ble også tatt opp i appellene.

Daglig leder i Krisesentersekreteriatet, Idun Moe Hammersmark, holdt den andre appellen under markeringen, og snakket om vold mot kvinner i nære relasjoner i Norge.

– Behovet for krisesentre er stort. Det er ikke bedre i politi og rettsvesen. Over halvparten av anmeldelser om mishandling i nære relasjoner henlegges. Styrk voldskompetansen i utdanningsforløp og politi. Kvinner trenger rettssikkerhet, og et skikkelig løft, sa hun.

– Styrk heller kvinnenes rettsvern

Hammersmark tok også opp samtykkeloven, som skal diskuteres.

– Vi har i dag et lovverk som ikke definerer sex uten samtykke som voldtekt. Og istedenfor å styrke kvinnenes rettssikkerhet, skal Stortinget nå diskutere lovendringer som vil gjøre det vanskeligere for kvinner å få voldsoffererstatning og gratis rettshjelp. Det er helt bak mål. Styrk heller kvinnenes rettsvern, ba hun.

Hammersmark la til at det er regjeringens ansvar å sørge for å styrke bekjempelsen av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

– Det ansvaret må vi minne dem på, sa hun.

Katrine Mital Helseth snakket om abort i Polen. Hun er selv en polsk aktivist i Norge, som kjemper for kvinnerettigheter.

– 22. oktober 2020 ble det vedtatt at et av de få unntakene som ga rett til lovlig abort, er i strid med polsk konstitusjon. Man kan si at abort er offisielt forbudt i Polen, sa hun.

Snakket om abort i Polen

Hun sier at mange kvinner drar til Tyskland, Tsjekkia og Slovakia. I tillegg er det mange utenlandske organisasjoner som sender abortpiller i posten. Men for dem som ikke har nettverk, utdannelse eller penger er det vanskelig. I Polen kan abortaktivister, leger og folk som kjøper abortpiller få fengselsstraff.

– Det sies «ikke bli gravid hvis du er fattig.» Angrepillen, som dere kan kjøpe på apotek her i Norge, er bare tilgjengelig på resept i Polen. Dette skjer midt i Europa i 2021.

– Jeg tenker på alle leger som mister retten til å utføre yrket sitt og blir straffet for å hjelpe kvinner med abort eller sterilisering, sa hun.

En gruppe motdemonstranter forstyrret arrangementet i begynnelsen av markeringen på Youngstorget.

To av disse er pågrepet for ordensforstyrrelse, melder politiet på Twitter. Politiet ble på stedet for å opprettholde ro og orden, opplyser de.

