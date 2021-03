Ap mener regjeringen fossror i Bergen Engines-saken

Fredag åpnet regjeringen omsider for å bruke en «sikkerhetsventil» i sikkerhetsloven til å stanse salget. I en kronikk i E24 søndag signert av justisminister Monica Mæland (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier de at det er uaktuelt å la russere vedlikeholde sensitivt forsvarsmateriell.

– En ting er klinkende klart. Det er ikke aktuelt å la et russisk firma vedlikeholde sensitivt forsvarsmateriell, skriver de to i kronikken.

Aps Jette Christensen mener det er ingenting som har vært klinkende klart i regjeringens håndtering av saken og mener regjeringen fossror for å skape et inntrykk av at de håndterer salget på en trygg måte.

– Årsaken til at dette er en sak, er at regjeringens kommunikasjon om dette i to uker har vært direkte uklar og på ingen måte klinkende, sier Christensen.

Mener regjeringen snur

Christensen, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, viser blant annet til at en statssekretær i Næringsdepartementet har uttalt at salget er en avtale mellom to kommersielle aktører og at departementet verken bør eller skal blande seg inn.

Hun mener regjeringen snur, men later som de har vært på riktig vei hele tiden. Det er helt greit å snu eller å si at man ikke vet hva man skal gjøre, presiserer hun.

– Men det er ikke greit å gi inntrykk av at man har vurdert dette opp mot sikkerhetsloven eller andre tiltak for å unngå teknologi- eller informasjonsoverføring som E-tjenesten, NSM og PST har advart mot i sine trusselvurderinger, når ingenting i kommunikasjonen om saken inntil nå gir inntrykk av det, sier Christensen.

Christensen har nå sendt et nytt skriftlig spørsmål til Bakke-Jensen om når vurderingen av bruken av sikkerhetsloven i denne saken begynte.

Sp: Gavepakke fra Norge

Rolls-Royce inngikk i begynnelsen av februar en avtale med det russisk-kontrollerte selskapet TMH International om kjøp av skipsmotorfabrikken Bergen Engines på Hordvikneset i Bergen. Selskapet har det norske sjøforsvaret som en av sine viktigste kunder.

Det er blant annet blitt avslørt at E-tjenestens spionskip Marjata er blant dem som har fått utstyr som er levert av og vedlikeholdes av Bergen Engines.

– Regjeringen har sviktet i å beskytte norske interesser i denne saken. Hvis de ikke stopper salget, er det en gavepakke til russisk etterretning, sier Sps Emilie Enger Mehl.

Forbehold om kystvakt

Mæland og Bakke-Jensen skriver i kronikken at sikkerheten rundt E-tjenestens fartøy Marjata «selvsagt er ivaretatt». Men de tar samtidig forbehold rundt Kystvaktens fartøy, mener Mehl. De to statsrådene skriver at de har virkemidler for å håndtere det dersom vedlikeholdet av Kystvaktens fartøy blir vurdert som en sikkerhetsrisiko.

– Jeg opplever at de ikke går inn i problematikken med teknologioverføring til Russland. Hvis salget går gjennom helt eller delvis, vil russerne få bygget opp marinen sin raskere. Det ville de ikke klart uten denne gavepakken fra Norge, sier Mehl.

Salget sluttføres etter planen i andre halvdel av 2021.

Krever redegjørelse

Mæland og Bakke-Jensen sier de undersøker alle sider av saken grundig og ikke ønsker å trekke konklusjoner før alle fakta er på bordet. Fire departementer utreder for tiden salget. I tillegg til Justisdepartementet og Forsvarsdepartementets arbeid med saken, utreder også Utenriksdepartementet og Næringsdepartementet saken.

Sp har krevd en redegjørelse fra regjeringen til Stortinget om saken. En eventuell redegjørelse ventes før påske, etter det NTB kjenner til.

Ap har også tatt til orde for en åpen høring i utenriks- og forsvarskomiteen. Onsdag møter forsvarsministeren i den ordinære spørretimen for å svare på spørsmål fra Frps Christian Tybring-Gjedde om saken.