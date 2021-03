Staten har levert anke på hytteavgjørelse – hytteeierne håper på rask behandling

Dermed blir det en ny runde i retten for norske eiere av fritidsbolig i Sverige.

Saksøkerne vant fram i Oslo tingrett i februar. Tingretten mente at staten ikke har begrunnet karanteneplikten for hytteeierne godt nok.

Det har staten valgt å anke. De norske fritidshjemeierne har derfor også bedt lagmannsretten om å åpne for overnatting på deres eiendommer i Sverige fram til retten har behandlet saken ferdig.

Foreningen Norske Torpare, altså hytteeierne, sier de håper på en rask behandling.

– Vi har drevet ny kronerulling for å møte Statens arroganse i rettssystemet. Nå er vi klare for omkamp for våre grunnleggende borgerrettigheter, sier Einar Rudaa og Heidi Furustøl, som er talspersoner for Norske Torpare.