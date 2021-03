Økende smitte blant unge i Halden

Ifølge Halden Arbeiderblad er det søndag registrert 14 nye smittetilfeller i kommunen, og spesielt øker smitten blant barn og unge under 18 år.

Kommunen opplyser på sine nettsider at en rekke skoler i Halden nå har elever og ansatte i karantene, i tillegg til at én barnehage er pålagt karantene.

Avisen skriver at det er ungdomstrinnet som er hardest rammet av smittekarantener og avklaringskarantener.

Kommuneoverlege Kjersti Gjøsund anbefaler at alle gruppetreninger og felles fritidsaktiviteter for barn og ungdom under 18 år avlyses mandag og tirsdag.

– De nærmeste dagene vil gi oss mer informasjon om det er behov for ytterligere tiltak, sier Gjøsund til avisen.