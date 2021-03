Mor dømt i tingretten for medvirkning til overgrep mot barna – frifunnet av lagmannsretten

Kvinnen ble i tingretten dømt for å ha medvirket til ektemannens overgrep på barna ved å unnlate å gripe inn. Etter å ha anket til lagmannsretten gikk kvinnen fra fem og et halvt års fengsel, til å bli frikjent, skriver Fædrelandsvennen.

Ektemannen, som er jentenes stefar, ble i tingretten dømt til seks og et halvt års fengsel, men fikk i lagmannsretten redusert straffen til fire år og ti måneder.

Han ble funnet skyldig i ett overgrep mot hver av jentene, som begge var under sju år gamle. Mannen ble også dømt for å ha lastet ned overgrepsmateriale fra nettet. Mannen nekter straffskyld for samtlige forhold.

– Han mener at lagmannsretten har vurdert bevisene feil og skulle vært frifunnet. Han registrerer at hun er frifunnet og mener han også burde blitt det, sier mannens forsvarer Lars Faye Ree.

Kvinnens forsvarer Torleiv Drangsland sier til avisen at han synes det er et tankekors at to domstoler kan vurdere bevisene så forskjellig.

– Det synes jeg er skremmende. Det er et hav av forskjell mellom fem og et halvt år i fengsel og en frifinnelse, sier Drangsland.