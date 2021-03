Høyre vil ha koronavurdering på bydelsnivå for skoler i Oslo

Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) brøt torsdag med regjeringens trafikklysmodell og innførte nivået oransje.

Hun ville stramme inn koronatiltakene på skolene i hovedstaden, men var i utgangspunktet bundet til å velge enten rødt eller gult nivå.

Differensiering

Mehmet Kaan Inan, som er utdanning- og kulturpolitisk talsperson i Oslo Høyre, mener det ikke er riktig vei å gå.

– Høyre foreslår isteden at kommunen skal kunne differensiere på nivået i trafikklysmodellen etter smittesituasjonen i bydelen. Det er store forskjeller i smittesituasjonen internt i Oslo, og en slik differensiering vil redusere smitterisikoen for ansatte som jobber i bydeler med høy smitte, og sørge for at undervisningen går mer optimalt, sier Inan til NTB.

– Det er bedre å ha det strengt enn stengt. I bydeler med høy smitte kan det være nødvendig med rødt nivå heller enn situasjoner hvor skoler stenger totalt. I bydeler med lavere smitte kan man holde skolene på gult nivå, legger han til.

Stort utbrudd på Vestli

Skolebyråd Thorkildsens avgjørelse kom etter at Vestli skole i Groruddalen torsdag måtte stenge etter et stort koronautbrudd der det ble påvist tilfeller av mutert virus på nesten samtlige trinn. Hundrevis av elever og nesten alle lærerne er sendt i karantene.

Skolebyråden mener en ikke kan vente på at regjeringen skal få revidert trafikklysmodellen.

– Gult nivå er i praksis grønt nivå med mer Antibac, og at man ikke kan dusje i gymmen. Og selvsagt skal barna være hjemme ved symptomer. Det er ikke bra nok i en situasjon med mye smitte, sa hun til NTB.