Halden viderefører de strenge tiltakene

Bakgrunnen for å forlenge forskriften til 18. mars er at det fremdeles er en ustabil smittesituasjon, og at det er økning i smittetallene i nabokommunene, opplyser Halden kommune i en pressemelding.

Men det gjøres én endring: Nå åpnes det opp for utendørs aktivitet og idrett for voksne.

– Smittetallene i Halden har vært lavere den siste uken, men en kraftig reduksjon i antall testede gjør at vi trenger litt mer tid for å se hvilken vei smittetallene går. Det er fortsatt utfordrende tider, og tallene kan svinge fra uke til uke, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund.

Den britiske mutasjonen dominerer i Østfold.