Åpning av teststasjoner på UiO: – Dette får meg til å føle meg trygg

Norge — Lektor-student Petter Weberg (22) var en av dem som testet seg ved stasjonen på campus. Han måtte gjennomføre testen på seg selv, men det var ikke noe problem.

– Det var ikke så veldig komplisert. Jeg fikk gode instruksjoner av personalet underveis, så det var ganske greit, sier han til NTB.

Weberg forteller at testtilbudet har mye å si.

– Det får meg til å føle meg trygg med tanke på det å være på universitetet. Tiltaket gjør at jeg personlig føler meg trygg, samt personene jeg er rundt, sier han.

Fysisk undervisning har det vært lite av den siste tiden. Han hadde et fysisk opplegg forrige semester. Nå øyner studenten et lys i enden av tunnelen.

– Det å kunne gå tilbake til en hverdag med fysisk undervisning vil være veldig betryggende. Da får jeg møte de jeg ikke har sett på en stund, samtidig som man kommer tilbake der man skal være, sier han.

Håper å øke testkapasiteten

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo (UiO) er også fornøyd med tilbudet. Han sier det et viktig for læringsmiljøet at skolen igjen kan starte med fysisk undervisning.

– Vi håper på at dette er starten på en større gjenåpning, men vi skal nok fortsatt være konservative og ta en dag ad gangen, sier han.

Målet er å teste opp mot 2.000 studenter i uka, men Stølen håper å kunne teste enda flere.

– Vi har flere ess i ermet som vi håper kan bringe testkapasiteten opp ytterligere, sier han.

Høy smitterisiko i studentmiljøet

Assisterende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet mener at det er viktig å holde smittepresset nede i studentmiljøet.

Han mener det er positivt med tiltak lik det UiO har iverksatt fordi det blir lett å plukke opp eventuell smitte.

– Nå har vi mange muterte virusvarianter i sirkulasjon i Oslo. Risikoen rundt smitte i studentmiljøet er større enn i mange andre deler av befolkningen, sier Nakstad.

Den assisterende helsedirektøren legger til at dette er et lavterskel tilbud for å holde smittepresset nede, samtidig som det blir lettere å ha undervisning på universitetet.