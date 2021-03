IS-tiltalt kvinne ville hyre menneskesmugler etter Vasquez' død

Av Steinar Schjetne og Anders R. Christensen

– Jeg ble satt ut i første omgang da jeg fikk beskjed om at Bastian var død. Men da jeg kom til meg selv, skjønte jeg at nå kunne jeg komme meg ut, sa den 30 år gamle kvinnen i retten tirsdag.

Terrorsaken i Oslo tingrett fortsatte tirsdag med forklaringen til kvinnen som er tiltalt for gjennom seks å ha deltatt i en terrororganisasjon. Det langvarige oppholdet taler tilsynelatende mot hennes påstand om at hun allerede etter tre måneder ønsket å forlate Syria og reiste hjem til Norge.

Gråtende

Hun fortalte mandag hvordan hun ganske kort tid etter at hun sluttet seg til ektemannen, Bastian Vasquez, i 2013, skjønte at hun «var på feil sted».

Tirsdag gikk hun, til dels gråtende, dypere inn i beskrivelsene av hvordan hun ble utsatt for vold og seksuelle overgrep, og hvordan Vasquez angivelig nektet henne legehjelp. Flere ganger skal hun ha bedt ham om skilsmisse, noe hun skulle få hvis hun ga fra seg sønnen, forklarte hun.

– Men jeg stolte ikke på ham. Jeg kunne ikke være trygg på at han ville gi meg skilsmisse selv om han tok sønnen min, sa kvinnen.

Kontaktet advokat i Norge

I april 2015 døde den norsk-chilenske fremmedkrigeren mens han drev med produksjon av bomber for IS. Det kunne være konas mulighet til å slippe ut av Syria og komme seg hjem til familien i Norge, framholdt hun selv.

– Jeg tok kontakt med min norske advokat og sendte et detaljert bilde av hvor jeg bodde, slik at de kunne sende en smugler som kunne hente meg derfra. Men byen var for liten og for godt kontrollert

Epostkontakten med den norske advokaten Bjørn Nærum er tidligere dokumentert av VG og skal underbygge tiltaltes påstand om at hun ble holdt tilbake i IS-kontrollerte området i Syria mot sin vilje. Nærum er blant vitnene i saken og kommer til retten neste uke for å gi sitt vitneprov om kontakten med henne.

Nærum opprettet kontakt med den norske ambassaden i den tyrkiske hovedstaden Ankara, som i flere eposter som avisen har gjennomgått, sier at de kan hjelpe kvinnen ut av Syria, men bare hvis hun selv kom seg ut av IS-området og til den tyrkiske grensen.

Flyttet til IS-hovedstaden

Kvinnen forklarte tirsdag hvordan hun etter hvert mistet håpet om å bli smuglet ut av Syria. De som skulle hjelpe henne, ble forhindret, ombestemte seg eller mislyktes. Hun fikk beskjed om å flytte til en større by, hvor innfartsårene var dårligere kontrollert.

– Det var derfor jeg giftet meg på nytt. Hvis jeg fikk en mann som var i Raqqa, kunne jeg kanskje komme meg videre, sa hun.

Den nye ektemannen var shariadommer og bosatt i Raqqa, en periode omtalt som IS-hovedstaden i Syria. Av ham fikk hun løfter om at hun skulle få dra til Tyrkia for å treffe familien, og at hun skulle slippe å føde flere barn.

Men den nye ektemannen holdt ikke løftene sine, forklarte hun. Han skulle bli faren til hennes datter, og det skulle ta ytterligere nesten fire år før hun ble brakt til al-Hol-leiren av kurdiske soldater da IS i stor var tvunget tilbake.

Mannen døde i kamp i 2017. Den tiltalte kvinnen giftet seg kort tid etter med en av hans kamerater.

– Du overlever ikke som kvinne i Raqqa uten en mann, forklarte kvinnen.