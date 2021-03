Stortingspolitiker fra Senterpartiet delte artikkel fra nazi-nettsted

Greni delte artikkelen i kommentarfeltet til Nationens deling av debattinnlegget «Å eta mindre kjøt er uaktuelt». Artikkelen viser til 18 studier som slår fast at kjøttetere har bedre mental helse enn veganere og vegetarianere, skriver VG.

Stortingspolitikeren slettet etter hvert innlegget. Hun tar avstand fra nazistorganisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen og forteller at hun mente å dele Dagsavisens artikkel om samme tema.

– Denne organisasjonen tar jeg selvfølgelig fullstendig avstand fra. Tar avstand fra alt av nazisme, homohat og rasisme. Slettet selvfølgelig denne posten umiddelbart da jeg ble gjort oppmerksom på det, og jeg beklager for at jeg har bidratt til å spre saker fra en organisasjon jeg absolutt ikke står inne for, skriver Greni til avisen.