Mens Raymond talte, spilte 82 personer kort og så på fotball – til politiet tømte lokalene

Det skjedde på to tilstøtende klubber i samme bygning i Olafiagangen på Grønland i Oslo, og arrangørene blir nå anmeldt. Det foregikk ikke servering i lokalene, som politiet tømte for personer.

Like før hadde Oslo-politiet også rykket ut til et forsamlingslokale i Motzfeldts gate på Tøyen, der 15 personer var samlet.

– Der vurderer vi om vi skal anmelde arrangøren, eller om dette er å regne som en privat sammenkomst, der alle tilstedeværende blir anmeldt, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til NTB.

Hva skal du se?: De beste seriene på HBO Nordic

Rett før klokken 19 meldte Oslo-politiet på Twitter om de første 15 personene de kom over, og halvtime etter kunne politiet opplyse om de neste lokalene som måtte tømmes:

– I Olafiagangen har vi kommet over to arrangementer med til sammen 82 personer. Ansvarlige for de to lokaler blir anmeldt. Lokalene blir tømt for personer, skrev politiet på Twitter. (NTB)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.