Stoltenberg: Den engelske varianten vil bli dominerende i hele Norge

– Det vil skje. Det har skjedd i mange andre land allerede, konstaterer Stoltenberg.

Ifølge henne er analysene for landet som helhet for usikre til å si noe definitivt allerede nå. Men Folkehelseinstituttet (FHI) legger til grunn at den engelske virusvarianten etter hvert vil bli dominerende i hele Norge.

FHIs analyser viser at den engelske virusvarianten nå trolig utgjør 50–70 prosent av smitten i Oslo og over 50 prosent i Viken.

– Vi har tatt høyde for denne utviklingen hele tida siden nyttårshelgen, sier Stoltenberg til NTB.

– I denne perioden har vi styrket virusovervåkingen betydelig, vi har fått bedre kontroll på testingen ved grensa, og vi har forsterket både vektlegging og bruk av testing, isolering, smittesporing og karantene.

Den engelske virusvarianten er mer smittsom og dermed mer krevende å håndtere. Men det er mulig å slå utbrudd effektivt ned, fastslår Stoltenberg, som blant annet viser til Halden som eksempel.

– Hvis man er raskt på, så er det mulig å få kontroll også over den engelske virusvarianten. Men vi må være forberedt på at det vil være vanskeligere, og at det skal mer til, sier hun.

