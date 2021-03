Frps fylkesledere vil satse på kamp mot klimahysteriet

Ifølge Klassekampen vil fylkeslederne at kampen mot det de omtaler som et klima- og miljøhysteri og svindyr symbolpolitikk skal bli en av fanesakene i årets valgkamp.

Avisa har kontaktet åtte av partiets ti fylkesledere før møtet, for å høre hva de mener skal til for å gjøre et godt valg i lys av de ganske så begredelige meningsmålingene den siste tiden.

Kommentar: «Listhaug blir neppe snill med Solberg»

I tillegg til tradisjonelle Frp-saker som innvandring, helse og samferdsel, er kampen mot symbolsk klima- og miljøpolitikk noe flere trekker fram.

Fylkesleder Frank Sve i Møre og Romsdal tror kampen mot klima- og miljøhysteri er en sak som kan forene Frp og deler av Høyre og Senterpartiet.

Kommentar: «Her ser vi Fremskrittspartiets sanne ansikt»

Morten Kolbjørnsen, leder av Innlandet Frp, mener at flere av de nye klimamålene vil bety at folk mister muligheten til å spise taco på fredager.

– Det tror jeg ikke folk er klar over, sier Kolbjørnsen.

Sylvi Listhaug, som ble anbefalt av avtroppende leder Siv Jensen som nye partileder, har sagt at hvis hun blir valgt som leder på landsmøtet i mai, vil hun først og fremst snakke om Frps politikk og ikke være støttehjul for andre partier.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.