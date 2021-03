Engelsk mutasjon kan dominere om kort tid

Av Steinar Schjetne og Johan Falnes - NTB

Det sa Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg på regjeringens pressekonferanse onsdag om koronasituasjonen.

– Vi antar at vi vil se at den engelske varianten utgjør over halvparten av alle positive prøver i løpet av svært kort tid. Muligens fire til åtte uker fra nå, men også kanskje tidligere. Det vil vi få et klarere bilde av i løpet av en ukes tid, sa FHI-sjefen.

Flere mutasjoner av koronaviruset er allerede påvist her i landet. De har blant annet som kjennetegn at de smitter raskere enn originalen. Tegn til økt smitte gjør at det fortsatt må holdes et stramt grep, ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Ifølge ham planlegger regjeringen verken lettelser eller innstramminger før neste vurdering i midten av mars.

– Folk må være forberedt på at vi må ha strenge nasjonale tiltak også framover den neste tida, sier Høie til NTB.

Smitten øker

FHI anslår i sin siste ukerapport at R-tallet trolig har ligget på rundt 1,0 siden 1. februar.

R-tallet viser hvor mange nye personer hver smittede person i snitt sprer smitten videre til. Et R-tall på 1,0 tilsier en stabil smittespredning.

Men ifølge FHIs modellberegninger lå R-tallet sannsynligvis høyere enn 1,0 i forrige uke.

Samtidig ligger R-tallet høyere enn dette i både Oslo og Agder på grunn av utbrudd i disse regionene. I Oslo beregner FHI at R-tallet ligger på 1,4.

Alt i alt ble det meldt om 1.973 smittede i forrige uke. Det er 257 flere tilfeller enn det som ble meldt uka før.

Vaksineringen skyter fart

En mer positiv nyhet er at vaksineringen går stadig raskere. I februar og mars vil Norge ifølge Høie motta én million vaksinedoser hvis alt går etter planen.

– Vaksinetempoet har skutt fart, og mye tyder på at det vil gå enda raskere i tiden fremover. I februar ligger Norge an til å få 350.000 vaksinedoser, og hvis alt går som planlagt, får vi nesten dobbelt så mange doser i mars, sa Høie på onsdagens pressekonferanse.

Og i april kommer det sannsynligvis betydelig flere doser enn i mars igjen, tilføyde han.

Avtale med Moderna

Høie kunngjorde også at det vil bli inngått en avtale med vaksineprodusenten Moderna om å kjøpe flere vaksinedoser.

– Den nye avtalen, som har kommet i stand gjennom EU-samarbeidet, kan sikre Norge tilgang på 2,46 millioner flere vaksinedoser i tredje kvartal, sa helseministeren.

– Det viktigste med denne avtalen er at den sikrer Norge tilgang til nye vaksiner som vil kunne bekjempe nye virusvarianter, fortsatte han.

Tester spyttprøver

Økt omfang av hurtigtesting med spyttprøver kan også bli sentralt når samfunnet skal gjenåpnes.

Ifølge helsedirektør Bjørn Guldvog ser Norge blant annet på et tysk forsøk med massetesting på skoler.

– I Tyskland bruker man en metode hvor alle elevene leverer en felles spyttprøve. Hvis resultatet av analysen er negativ – at man ikke finner noe smitte i spyttpoolen, så er ingen i klassen smittet – men hvis den er positiv, kan hele klassen sendes i karantene og hver elev så testes individuelt, sier Guldvog.

Helsedirektoratet ser dessuten allerede nå på mulighetene for å gjennomføre forsøk med spyttprøver i deler av Oslo, hvor det pågår samarbeid med hurtigtesting med kommunen og Studentsamskipnaden.

Helsedirektoratet er også i ferd med å avtale analyser av spyttprøver med Fürst. (NTB)

